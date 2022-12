Liisa Kruusmägi: värvilise maali vaatamine viib mõtted keerulisematelt asjadelt eemale

Võtme näituse lahtimõtestamiseks kirjutas Joonas Veelmaa, kelle saatetekst algab nendinguga, et nii nagu raamatus võiks ikka pilte ka olla, võiks ka näitusel teksti olla.

"Tavaliselt ei ole minu näitused üks projekt või mõte, pigem on see selline kulgemine – tuleb mõte, ma hakkan seda maalima ja see loobki sellise ühtse terviku," rääkis kunstnik.

Kruusmägi sõnas, et kuna ümberringi on negatiivset väga palju, ei näe ta põhjust, miks ta peaks seda omakorda oma loomingus esile tooma. "Kui inimesed vaatavad erksavärvilist maali, annab see helgust juurde ja viib mõtted keerulisematelt asjadelt eemale. Saab hingata ja puhata."

Näitus on Vaal galeriis avatud kuni 22. detsembrini.