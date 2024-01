Esivanemate Siberi-aastad kunsti pannud Kruusmägi: on traagikat, aga ka toredaid hetki

Pigem maalikunstnikuna tuntud Liisa Kruusmägi keskendub seekord koomiksile, eksponeerides nii joonistusi kui keraamikat. Rändelugu põhineb kunstniku vanaema Siberi-päeviku mälestuskildudel ja meenutustel Estonia külas veedetud ajast.

"Lugu on pigem minu vanavanaemast Anettest ja sellest, kuidas ta 16-aastaselt abiellus mõisnikuga, kes oli 40-aastane, ja milline ilus mõisaelu neil oli, kuidas mees traagiliselt suri ning kuidas ta elu edasi läks," selgitas Kruusmägi. "Siin on traagilisi momente, aga on ka lõbusamaid ja toredamaid hetki."

Kunstnik selgitas, et näituse idee sündis kuraatoriga rääkides. "Talle hakkas lugu minu vanavanaemast ja kuidas nad Siberisse läksid meeldima ja ta arvas, et sellest võikski teha näituse," sõnas Kruusmägi.

"Võib öelda, et näituse kese on kollektiivne teos, mis kujutab Estonia küla, mis baseerub Liisa vanaema joonistusel. Me tegime seda kollektiivselt ehk me kogunesime sõpradega kõik kokku ja hakkasime koos kujukesi voolima. Oluline oli luua sarnane meeleolul, nagu seal külas oli – kõik aitasid teineteist ja ühistegutsemise tunde loomine oli tähtis," selgitas kuraator Anneliis Lepp.

Näitus on Tallinna Linnagaleriis avatud 31. märtsini.