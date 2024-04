Pildid: Tallinna linnagaleriis avati näitus "Catalog nr 24. Kajastus"

Reedel avati Tallinna linnagaleriis näitus "Catalog nr 24. Kajastus". Catalog on järjepidevalt ilmuv väljaanne kataloogimisest, mille toimetaja on Lieven Lahaye ja kujundaja Ott Metusala. Uus number keskendub kastidele kui arhiveerimise põhilistele üksustele, nende katvusele ja levikule. Näituse kuraator on Siim Preiman.