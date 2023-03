Klaasikunstnik Maarja Mäemets avas ARS-i projektiruumis loomingulise projekti "Liivalossid"

Liivalossi-kesksed tegelased on galeriipõrandat katvad klaaskuplid, mis pakuvad erinevaid vaatlemis- ja tõlgendusvõimalusi.

"Klaaskuppel on midagi, mida sa saad sümboolselt endale peale panna ja see ei tähenda, et sa pole teadlik, mis su ümber toimub, vaid et sa lihtsalt vaatled," tutvustas Mäemets näitust. Tema sõnul ei tasu kogu aeg vihisevate mõtetega kaasa minna ning mõttevoogu kinni jääda.

Kõik klaasipuhumistehnikas valminud objektid on saanud alguse ühest ja samast vormist.

"Kui sa need vormi ära puhud, saad hiljem klaasi pikemaks-laiemaks venitada. Seal on hästi palju võimalusi, kuidas ühest vormist palju erinevaid variatsioone tekitada," rääkis klaasikunstnik.

Tavapäraste postamentide või vitriinide asemel on Mäemets kasutanud madalaid aluseid, mis toetuvad joogaplokkidele. Nii võib parima kogemuse näitusest saadagi teoste tasemele laskudes ja neid saalis olevatelt patjadelt imetledes. Näitusega kaasneb ka meditatsiooniprogramm, kus kunstnik koos publikuga korraks argisekeldustest välja astub.