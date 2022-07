Pildid: ARS-i kunstilinnakus avati Roman-Sten Tõnissoo ja Ellen Vene ühisnäitus

Roman-Sten Tõnissoo ja Ellen Vene näituseprojekt "See kõik ja ei midagi rohkemat" vaatleb ajalisust, kaduvust ja nende poeetilisi tõlgendusi materjalipõhiste lähenemiste abil. Keraamilised assamblaažid, fototeosed ja joonistused loovad ruumi, mis peegeldavad meie ajastu rahutuid mõtteid.

Näituse üheks orientiiriks on barokile omased memento mori ja vanitas-motiivid – närbuvad lilled, sümbolistlikud ornamendid ning kontrastsed kompositsioonid, mis loovad võimaluse ümbermõtestada nähtava ja varjatu, dekadentlikkuse ja moraalsuse, vabalanguse ja võrkupüütuse.

Roman-Sten Tõnissoo on omandanud Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi fotograafia ja magistrantuuri kaasaegse kunsti erialal, lisaks täiendanud end Prahas FAMU-s. Viimased isiknäitused on "Out of Sight Is Out of Mind" (2022) Roam projektiruumis Berliinis koos Ellen Venega ja "Kujutlusi mittevabaduses" (2022) Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis koos Sven Parkeriga.

Ellen Vene on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias ja täiendanud end Central Saint Martinsi ülikoolis Londonis ja Viini Rakenduskunstide Ülikoolis.

Näitus "See kõik ja ei midagi rohkemat" jääb ARS-i kunstilinnaku projektiruumis avatuks kuni 6. augustini.