ARS-i projektiruumis avati Roman-Sten Tõnissoo ja Ellen Vene ühisnäitus

Roman-Sten Tõnissoo ja Ellen Vene ühisnäitus "See kõik ja ei midagi rohkemat" on ARS-i kunstilinnaku projektiruumis avatud 16. juulist kuni 6. augustini.

Roman-Sten Tõnissoo ja Ellen Vene näituseprojekt "See kõik ja ei midagi rohkemat" vaatleb ajalisust, kaduvust ja nende poeetilisi tõlgendusi materjalipõhiste lähenemiste abil. Keraamilised assamblaažid, fototeosed ja joonistused loovad ruumi, mis peegeldavad meie ajastu rahutuid mõtteid. Näituse üheks orientiiriks on barokile omased memento mori ja vanitas-motiivid – närbuvad lilled, sümbolistlikud ornamendid ning kontrastsed kompositsioonid, mis loovad võimaluse ümbermõtestada nähtava ja varjatu, dekadentlikkuse ja moraalsuse, vabalanguse ja võrkupüütuse.

Vanitas-stiilis maalid soovisid ärgitada vaatajat mõtisklema maise elu ajalikkuse üle ning meenutasid samas, et füüsilise eksistentsi lõpp tähendab võimalust igaveseks eluks. Taolisi sisekaemusi peeti väärika ja kaalutletud elu osaks. Sellist maailmatunnetust toetas ka ajastule omane ebakindlus tuleviku ees ja suured ühiskondlikud muutused. Tänapäeval on levinum mõelda, et "'Elad vaid korra", sest usk igavikku on taandumas. Näituse käivitav jõud on katse uurida selliste mõtiskluste emotsionaalset potentsiaali. Laenata elemente minevikust ja kasutada neid olevikus – ja võib-olla seeläbi töötada jätkusuutlikuma tuleviku suunas.

Roman-Sten Tõnissoo (1989) on omandanud Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi fotograafia ja magistrantuuri kaasaegse kunsti erialal, lisaks täiendanud end Prahas FAMU-s. Viimase aja loomingu huviobjektiks on agressiooni ning turvatunde haprad jõujooned ja dialoogimomendi võimalikkus. Samuti ajastule omane ihalus vaimsuse ning tähenduse järele ja selles peituv potensiaal. Viimased isiknäitused on "Out of Sight Is Out of Mind" (2022) Roam projektiruumis Berliinis koos Ellen Venega ja "Kujutlusi mittevabaduses" (2022) Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis koos Sven Parkeriga.

Ellen Vene (1990) on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias ja täiendanud end Central Saint Martinsi ülikoolis Londonis ja Viini Rakenduskunstide Ülikoolis. Tema erinevad praktikad peegeldavad sageli tema lähiümbrust ja igapäevaelu ning selles peituvaid sotsiaalseid struktuure.

Sissepääs näitusele on tasuta.