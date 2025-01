Galerii: ARS-i kunstilinnakus avati rahvusvaheline ökokriitilise kunsti näitus

Eesti Maalikunstnike Liit koostöös Helsingi Kunstnike Liidu ja Galerii Arkaga (Leedu) avasid 15. jaanuaril ARS-i projektiruumis näituse "Pinna All. Keskkonna ideoloogiad".

Tegemist on 2023. aastal käivitatud FinBalt koostööprojekti kolmanda näitusega. Näituse kontseptsioon kaasab keskkonnaproblemaatika vaatluseks teiste tegurite seas võrdse objektina inimese. Näitus vaatleb keskkonda kujundavate faktoritena tänaseid mõttelugusid ning nende mõjuvälju: millised on ideed, arusaamad ning ühiselt mõistetavad ettekujutlused, mida inimkond tänasel päeval elukeskkonnaga seoses arvesse võtab, millesse usub ning milliseid teadmisi nüüd või tulevikus praktikasse viia tahab. Näitus uurib, kuidas tänane ökokriitiline kunstnik reageerib komplitseeritud, mineviku mõtteviiside poolt kahjustatud elukeskkonnale ning millised on tänase keskkonnakriitilise kunsti sõnumid ning praktikad.

Leedu väljapanekut esindavad teosed, mis avavad inimkonna keerukat ja muutuvat aktiivset suhet loodusega. Soome valik toob esile meie ajastu tohutu jäätmeprobleemi, pakkudes samaaegselt alati paradoksaalsena mõjuvaid lootuse võimalusi. Eesti ekspositsioon keskendub inimteadvuse intuitiivsete ja analüütiliste võimaluste vaatlusele üldise keskkonnakriisi kontekstis.

"Eestit, Soomet ja Leedut ühendavad meri, loodus ja geopoliitika on märgilisteks alustaladeks, mis annavad hea põhjuse riikidevaheliseks kunstialaseks koostööks: elukeskkonda käsitlevate poeetilis-analüütiliste sõnastuste otsinguks ja avaldamiseks," kommenteeris näitust kuraator Tiiu Rebane.

Näituse kuraatorid on Satu Kalliokuusi (HAA, Soome), Eeva Muona (HAA, Soome), Evelina Januškaitė (ARKA, Leedu) ja Tiiu Rebane (EML, Eesti).

Soomest osalevad kunstnikud Teemu Mäki, Jaakko Autio, Alexander Salvesen, Sara Pathirane ja Laura Pietiläinen; Leedust Gytis Arošius, Sinaima Kontautė, Emilija Noreikaitė, Karolina Ūla Valentaitė; ning Eestist Angela Soop, Jane Remm ja Marta Konovalov, Grisli Soppe-Kahar, Lilian Mosolainen, Johanna Mudist, Pille Ernesaks ja Veiko Klemmer.

Näitus jääb avatuks 8. veebruarini. 22. jaanuaril algusega kell 16 toimub näituse publikuprogrammi osana kunstnike Jane Remmi ja Marta Konovalovi avatud töötuba.