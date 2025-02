Galerii: helikunstifestival "Seintel on kõrvad" keskendub tänavu vaimsele tervisele

Tänasest algab Tallinnas ARS-i kunstilinnakus helikunstifestival "Seintel on kõrvad", mille raames avatakse rahvusvaheline näitus ning toimuvad töötoad ja performance'id. Festival keskendub tänavu sellele, kuidas vaimne tervis on helinähtustega seotud.

Helikunstifestival "Seintel on kõrvad" toimub tänavu teist korda, esimene festival toimus 2023. aastal ning ka edaspidi on plaanis festivaliga jätkata üle aasta.

Festivali tuumaks on ARS-i kunstilinnakus avatud näitus, kus saab näha nii kodumaiste kunstnike nagu Lauri Lesta, Annika Selliku ja Kelli Gedvili töid, kuid seal on ka töid rahvusvahelistelt loojatelt. Festivali keskendub tänavu sellele, kuidas vaimne tervis on helinähtustega seotud.

"See, et festival keskendub vaimsele tervisele, ei tähenda, et me pakume heli-spaad, pigem me näeme seda mitmekülgsust, kus kunstnikud näitavad ka helis erinevaid põhjuseid, mis tekitavad probleeme vaimse tervise puhul, näiteks digitaalsed ruumid, info üleküllus või muud detailid, kõik on sellega tugevasti kaasa mõelnud," ütles festivali korraldaja Sten Saarits.

Luxemburgi helikunstniku Nina Schmitti heliskulptuur "Ignition" mõjub aga ootamatult aktuaalsena. Töö koosneb kahest klaaspinnal pöörlevast süütenõelast, mille vahel tekib lähemale jõudes elektrilöök. Schmitt tõi välja, et nägi Eestis pilte sellest, kuidas desünkroniseerimise käigus tekkis möödunud nädalavahetusel samasugune säde. Eestis jõuab see töö vaatajate ette esmakordselt.

"Siin on kaks gaasipliidi süütenõela ning ma mõtlesin, et oleks naljakas panna need pöörlema nagu mängutoosis. Kui nad üksteisele lähemale jõuavad, tekib säde ja ühendus. Kui nõelad kaugemale lähevad, siis särin läheb valjemaks, kuni lõpuks katkeb. See on omamoodi uurimus ruumist ja energiast, kuidas ruum ja pinge elektri puhul töötavad," ütles kunstnik Nina Schmitt.

Festival "Seintel on kõrvad" kestab ARS-is kuni 28. veebruarini.