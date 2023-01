Arvustus. Lauri Lest annab audiofiilidele põhjust erinevad klapid ja kõlarid läbi proovida

Kunstiakadeemia taustaga Lauri Lest on jõudnud teise täispikani. Loojana intrigeerivad Lesta heli- ja visuaalmaailma kokkupuutepinnad, teda võiks vast nimetada isegi interdistsiplinaarseks artistiks.

Nii mõnelegi kultuurihuvilisele on ta jäänud 2022. aastast meelde ehk Valgusfestivali elamustelt või hoopis Disainiöö avasündmuselt. Lesta muusika mastaapsed atmosfäärid sobivad kindlasti taoliste ürituste mõõtmeid laiendama – uhked süntesaatoriväljad kutsuvad kuulajat tähistaevastele rännakutele, kus kõikvõimalikud tähendused jäävad ennekõike sümboolseteks ja abstraktsioon saab särada enda täies ilus. Kujutaksin Lesta teoseid veel ette näiteks planetaariumites või tulevastes eesti ulmefilmides, kui kauaoodatud filmilinnak ühel ilusal päeval valmis ehitatakse.

Samas pole "Affect / Reflect" kaugeltki äärmuslikult abstraktne, enamjaolt on lood vägagi selge struktuuriga ja kohati isegi üleliia konkreetsed. Esimesest albumist eristub Lesta värske LP kindlama isikliku käekirja poolest, vähem on ilmseid Frahmi ja Jarre'i mõjusid, kuigi nende eeskuju on siingi omal kohal.

Produktsioonitase on puhas ja veenev ning annab audiofiilidele põhjust kõik oma erinevad klapid ja kõlarid läbi proovida. Lesta muusika ongi ennekõike omaette-klapid-peas-universumis muusika, kuigi kahtlemata on tas jõudu kehtestada end mastaapsetes helisüsteemides, kus kõik sagedused ja võnked saavad vahetult õhu ja ruumiga kaasa mängida. Ja kui albumi algus mõjus pisut liiga turvalise ja mõõdetuna, siis teisel poolel on mitu pala, mida annab julgelt luupida (näiteks "Ever Ever").