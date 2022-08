Noblessneris esietendub Lauri Lagle lavastus "Ainult jõed voolavad vabalt"

"Ainult jõed voolavad vabalt" on kontsert inimesest. Katkematu muusikaline rännak rokib, kisendab, hellitab, igatseb, pettub, unistab. Mängitakse trumme, kitarre, paaniflööti ja kummipalli. Pannakse käed rinnale risti või silmade ette ja lauldakse. See on, nagu vaataks üht hiigelsuurt maali, või nagu loeks üht paksu romaani, või nagu hulguks mööda lõppematut linna, otsimata midagi kindlat, kuid ometi liikudes tunde ja tunde. Kui oled kord alustanud, siis lõppu ei oota.

Lavastus on lavastaja Lauri Lagle ning tema trupi neljas koostöö. Laval ja helilooming Marika Vaarik, Mari Abel, Katariina Tamm, Rea Lest, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Sander Roosimägi ja Simeoni Sundja. Helirežissöör Jürgen Reismaa, kunstnik Arthur Arula, valguskunstnik Siim Reispass, kuusikaline konsultant Artjom Astrov, dramaturg Eero Epner, dramaturgiline tugi Mart Kangro.

Lavastus valmib Ekspeditsiooni ja Von Krahli Teatri koostöös.