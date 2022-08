Lauri Lagle uuest lavastusest: see on peegeldus sellest, kuidas me praegust aega tajume

"Ainult jõed voolavad vabalt" on Lagle sõnul seisund, kuhu saab püüelda näiteks läbi muusika ning lavastuse pealkiri väljendab olemise ja elamise kõige lahedamat tunnet, vabaduse tunnet.

Lagle tõdes, et lavastuses, mis on seotud viimased aastad maailma saatnud äreva tundega, on kasutatud muusikat seetõttu, et muusikal on justkui võime inimesele lähemale saada. "Mulle tundub, et sõna on kuidagi jõuetu või temas on vähem jõudu kui võiks," täpsustas ta.

Teose lavastusprotsess algas pärast Ukraina sõja algust ning see on lavastaja sõnul lavastuse esialgset suunda palju muutnud. Lagle nentis, et lavastused, millel ei ole alguses kindlat stsenaariumit ja teksti ees, on väga tundlikud ühiskonnas või maailmas toimuvatele võngetele. "See on juba mitmes prooviperiood, kus ma hakkan ühe plaaniga oma tööd justkui ette valmistama ja siis see muudab kardinaalselt oma suunda," kirjeldas ta.

"Ainult jõed voolavad vabalt" on tutvustuse kohaselt kontsert inimesest. Lagle sõnas, et see on inimesest üldiselt ning ta loodab, et vaatajad tunnevad lavastuses ka iseennast ära. "Me musitseerime enda tunnetest ja see on peegeldus sellest, kuidas meie seda aega tajume."

Lagle arvab, et ta looming on mõeldud laiemale vaatajaskonnale kui seda arvab teatri turundustuba. "Kui minult küsitakse kellele mu lavastus suunatud on, siis mul on väga raske kindla inimgrupi peale mõelda. Ma teen seda rõõmuga inimestele," sõnas ta. "Mul oleks hea meel kui palju rohkem inimesi meie lavastusi vaatamas käiksid."