Noblessneri valukojas esietendub Lauri Lagle "Ainult jõed voolavad vabalt"

Hilissuvel, 25. augustil jõuab Noblessneri valukoja kaasaegses Nobeli saalis publiku ette Lauri Lagle autorilavastus "Ainult jõed voolavad vabalt". Kontsert inimesest on laval loetud õhtutel augustis ja septembris.

Rühm inimesi on ühes ruumis ja musitseerivad, otsides võimalusi koosolemiseks. Mille poole pürgida? Mis on elamise ideaal? Lauri Lagle ja trupi uus lavastus teeb muusikalise rännaku ühe grupi eludesse, kui nad pürgivad parema, ilusama elu poole. Oma teel kohtuvad nad takistuste ja rõõmude, keerukuste ja naljadega -- aga nad on teel.

Laval on Mari Abel, Rasmus Kaljujärv, Rea Lest, Jörgen Liik, Sander Roosimägi, Simeoni Sundja, Katariina Tamm, Marika Vaarik. Lavastuse kunstnik on Arthur Arula, dramaturg Eero Epner, valguskujundaja Siim Reispass, helikujundaja Artjom Astrov. Lavastus valmib Ekspeditsiooni ja Von Krahli Teatri koostöös.

Esietendus 25. augustil Noblessneri valukoja Nobeli saalis. Etendused 26., 27., 29. 30. ja 31. augustil ja 2., 10., 13., 15., 16. ja 17. septembril.