Galerii: Von Krahlis avati Steenbergeni ja Pütsepa installatsioon "Portaal"

Steenbergeni ja Pütsepa skulptuurid on kui suured keelpillid või kinoprojektorid, mis juhivad heli ja valguse ning varjude vibratsioone ruumis. Masinate tekitatud vibratsioonid on audiovisuaalne komponeeritud harmoonia ja disharmoonia kahekõne, mäng, mis täidab kogu ruumi.

Renzo van Steenbergen tegeleb muusika, lavastuste, filmi ja installatsioonide ning produtseerimisega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Samuti on ta komponeerinud muusikat ning teinud helikujundusi erinevatele üritustele. teatrilavastustele ja lavastajatele Eestist ning välismaalt. Nende seas Sasha Pepelyaev, Dogtroep, Von Krahli teater, Alissa Šnaider, Mart Koldits ja Kristjan Sarv.

Kristjan Pütsep on hobiinsener Tallinnast, kes on töötanud meelelahutustööstuses viimased viisteist aastat. Ta on tootnud mitmeid mängufilme ning kavandanud mitmete Eesti ja rajataguste filmide eriefekte. Lisaks filmitööle on osalenud teatris, installatsioonikunstis ning muusikas.

Näitus on avatud iga päev kuni 7. septembrini kell 16:00-22:00.