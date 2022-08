Draama festivalil esitletakse "Teatrielu 2021" aastaraamatut

Raamatu ühe koostaja Valle-Sten Maiste sõnul iseloomustab 2021. aastat Eesti teatris vaikne otsingulisus ja edasiliikumine viimastel aastakümnetel enesestmõistetavaks muutunud vormiliste uuenduste lõimes.

"Teatrielus 2021" on autorite sõnul püütud markeerida erimeelsusi ja seejärel mõningaid teatripildis nähtavaid vormilisi muutusi põhjalikumalt avada. Rõhk ei ole seejuures tingimata seninägematu ja uudse leidmisel, vaid viimastel aastatel toimunud sündmuste süveneval, asjatundlikul ja detailsel eritlemisel. Luule Epner vaatleb niinimetatud ruumilist pööret teatripildis, arvukate uute ebatraditsiooniliste etenduspaikade ruumipoeetikat. Riina Oruaas räägib lavastustest, mille vastuvõtt on ajaliselt killustatud, mis koosnevad paralleelsetest tegevusliinidest või milles mängitakse samu tegevusi läbi eri viisil. Keiu Virro kirjutab naistest laval, naistest lavastajatena, naise vaatepunktist ja vaatepunktist naisele eesti teatripildis.

Mullustest parimatest,– Eesti Draamateatri "Mefistost" ja Von Krahli teatri "Fundamentalistist" – kirjutavad Madli Pesti ja Anders Härm. Samuti on raamatus ülevaated Eesti ooperi- ja tantsuskeenedel toimunust, autoriteks Alvar Loog ja Heili Einasto. Samuti küsib Alvar Loog Viljandi kultuuriakadeemia niinimetatud Von Krahli lennu näitele tuginedes, kas avangardiste saab aretada akadeemiliselt.

Madis Kolgil täitus 20 aastat ajakirja Teater. Muusika. Kino peatoimetajana, mispuhul uuritakse, kuidas on Kolgi arusaam enda ja ajakirja osast meie teatrielus ajas muutunud. Linnateatris sai läbi suursugune epohh – Elmo Nüganeni ajastu –, millele vaatab tagasi Meelis Oidsalu. Teatrimälu rubriigis kirjutab Anne-Liis Maripuu tantsijast, koreograafist ja pedagoogist Gerd Neggost.

"Teatrielu 2021" koostajad ja toimetajad on Alvar Loog ja Valle-Sten Maiste, statistika ja kroonika on koostanud Tiia Sippol. Raamatu keeletoimetaja on Mari Tuuling, kujundaja Kersti Tormis.

"Teatrielu" sarja annab välja Eesti Teatriliit koostöös Eesti teatri agentuuriga.