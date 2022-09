Draama festivalil esitletakse näitekirjanduse mentorprogrammi raames valminud näidendeid

Heneliis Nottoni "Emesis" on lugu noortest, kes püüavad leida õiget kohta maailmas, milles nende vanemadki sellega hakkama pole saanud. Näidend on fragmentaarne jada katkestatud stseenidest, kus nüüdishetk ja mälestused vahetavad kordamööda kohti. Muu hulgas puudutatakse teemasid nagu seksuaalne ärakasutamine, posttraumaatiline stress, suhted, sõltuvused, peod ja kõik muu, mis ühe 19-aastase ellu kuulub. "Emesis" pole lugu minevikuigatsusest, vaid hirmust tuleviku (ning kohati ka oleviku) ees.

Näidendi mentor on Mehis Pihla (Eesti Draamateater) ning lugemist lavastab Elise Metsanurk (Tartu Uus Teater). Teksti esitavad Jan Erik Ehrenberg, Lena Barbara Luhse, Martin Kork, Elise Metsanurk, Marika Barabanštšikova ja Margus Jaanovits.

Marian Vridolin "Enda saar" on lugu tüdrukust, kes on hirmust elu ja üksilduse ees loonud endale turvalise oma maailma. Aga kui lained löövad üle pea ja väljamõeldisesse tekivad augud, hakkab tüdruk endalt küsima, kas suures maailmas ja teistes inimestes võib peituda seda, mis elu elamisväärseks teeks.

Näidendi mentor on Siret Campbell (Drakadeemia) ning lugemist lavastab Mirko Rajas (Eesti Noorsooteater). Teksti esitavad Andres Roosileht, Hardo Adamson, Maria Ehrenberg ja Taavi Tõnisson.

Eesti näitekirjanduse arendamise mentorprogramm on koostööprojekt, mis loob silla kirjutavate autorite ja teatrite vahele, arendamaks autorite oskust kirjutada teatrile. Programmi on kaasatud autorid, kes on osalenud Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel ning näidanud seega üles huvi Eesti näitekirjanduse ja selle arendamise vastu. Autorit toetatakse programmi jooksul näitlejate ja lavastajate professionaalse tagasiside kaudu ning vajadusel kaasatakse teema-eksperte.