Uuel etenduskunstide festivalil Performa Borealis etendub Daniel Kötteri "Maastikud ja kehad"

Tegemist on installatsiooni ja performance'iga, mis on pühendatud globaalse kaevandamise poliitilistele, sotsiaalsetele ja ökoloogilistele tagajärgedele ning sellega seonduvale problemaatikale.

"Maastikud ja kehad" on viieosaline lavastustsükkel, millest Tartus jõuab lavale 3 osa – "Vesi ja koltaan" ning "Põlevkivi". Lavastustsükkel valmis kontseptsiooni autorite ja lavastajate Daniel Kötteri, Sarah Israeli ja Elisa Limbergi (Saksamaa) koostöös muusikute, etenduskunstnike, teoreetikute, teadlaste ning kohalike elanikega Indoneesias Lääne-Paapuas, Kongo demokraatlikus vabariigis, Eestis Ida-Virumaal ning Saksamaal Leipzigi ja Ruhri piirkonnas.

Lavastustsükli osa nimega "Vesi" keskendub tagajärgede temaatikale, mis tekkisid peale söekavanduse sulgemist Ruhri piirkonnas Saksamaal.

"Koltaan" uurib koltaani kaevandamise sotsiaal-majanduslikke tagajärgi Kongo rahvavabariigis, kus on palju väikseid käsitöönduslikke kaevandusi, kus töökorraldus on täiesti reguleerimata. Kaevandustes töötavad sageli naised olematu tasu eest ning tervise kahjustamise hinnaga.

Laval on suletud konteinerid, mis koosnevad 12 individuaalsest ruumielemendist. Kõigis konteinerites toimub kümne minuti vältel performatiivne tegevus. Konteinereid läbivad korraga viieliikmelised grupid kümneminutise intervalliga. Kuues ruumis näevad vaatajad läbi VR-prillide 360-kraadiseid filme. Ülejäänud konteinerites toimuvad performance'id.

"Põlevkivi" käsitleb põlevkivitööstusega seotud problemaatikat Ida-Virumaal. "Põlevkivi" ühendab endas installatsiooni, dokumentaalfilmi ja live-kontserdi industriaalrokki viljeleva bändi Keetai esituses ning hõlmab intervjuusid Ida-Virumaa piirkonna erinevate elualade esindajatega, millega on võimalik tutvuda installatsiooni külastades.

Etendused toimuvad Eesti Rahva Muuseumi (ERM) sillaalal 8., 9. ja 10. septembril.

Kõik etenduste külastajad on oodatud ka 10. septembril kell 17.30 ERM-is kunstnikuvestlusele, kus vestlevad Daniel Kötter ja Performa Borealise rahvusvaheline kuraator Thomas Frank, ja mida modereerib teatrikriitik Madli Pesti, ning samal päeval kell 21.30 algavale Keetai kontserdile.

"Maastike ja kehade" kontseptsiooni autorid ja lavastajad on Daniel Kötter, Sarah Israel ja Elisa Limberg (Saksamaa). Produtsent on saksa teatrikompanii ehrliche arbeit — freies Kulturbüro.

Performa Borealis on rahvusvaheline etenduskunstide festival, mis kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Festival toimub erinevates Tartu etendusasutustes, samuti leitud kohtades ja linnaruumis. Performa Borealis toimub koostöös Eesti teatri festivaliga Draama ja täiendab seda rahvusvahelise programmiga. Performa Borealise pilootfestival toimub 2022. aastal ja põhifestival 2024. aastal.

Festivali teema on sotsiaalselt vastutustundlik ja keskkonnateadlik teater ning see on pühendatud teemade kajastamisele, millega inimkond silmitsi seisab. Teisalt on festivali eesmärk tugevdada kogukondlikke sidemeid ja leida üles ühisosa, mis seob erinevaid indiviide ja elanike gruppe.

Festivali programm hõlmab kaasaegsete etenduskunstide kogu spektrit alates sõna- ja tantsuteatrist kuni visuaal- ja objektiteatri, dokumentaal- ja kogukonnateatri ning kaasaegse tsirkuseni.

Performa Borealise festivali peakorraldajad on Kristiina Reidolv ja Inga Koppel ning rahvusvaheline kuraator Thomas Frank (Saksamaa).