Tartuff avalikustas filmikava

Jordaania filmi "Amira" keskmes on 17-aastane palestiinlanna Amira, kes usub, et on eostatud Iisraeli vanglas istuva poliitaktivistist isa seemnest, mis on sealt salaja välja toimetatud. Kui selgub, et tegu on pooliku tõega, pöördub tema maailm pea peale.

Mohamed Diabi draama on inspireeritud tõsielust – arvukatest juhtumitest, kus vangistatud palestiinlased on saanud lapsi tänu trellide tagant salaja välja viidud spermale.

Veneetsia filmifestivalil kaks auhinda võitnud linateose esitas Jordaania ka Oscarile, kuid võttis selle pärast filmivastast aktsiooni tagasi – palestiina aktivistid polnud rahul, kuidas film seda teemat käsitleb.

Festivali avab Sander Joone animafilm, välismaal auhindu võitnud ja Oscarile esitamise õiguse välja teeninud "Sierra" – Eestis jõuab see ekraanile esimest korda. Lõpufilm on Gaspar Noé "Ekstaas", mis lahkab ihade küüsi langenud inimeste olemust.

Lisaks on Tartuffi tänavuses programmis:

- "Poisid raha eest", geiprostituudi lugu hiina päritolu Austria režissöörilt C. B. Yi´lt.

- "Mardikamahl", pärast surma vaimudena edasi elav abielupaar palkab elavate inimeste väljaajaja, et nende koju elama asunud uusomanikud minema ajada. Tim Burtoni õuduskomöödia rohkem kui 30 aasta tagant.

- "Lorelei", USA sõltumatu filmikunstniku Sabrina Doyle´i film andestusest, usaldusest ja uue võimaluse andmisest.

- "Unelaul", noore ema õlule kogunevad pärast esimest sünnitust talumatud pinged. Pedro Almodóvar on Alauda Ruiz de Azúa linateost nimetanud viimaste aastate parimaks Hispaania filmidebüüdiks.

- "Saladus", Prantsuse režissööri Aurélia Georgesi ajastudraama prostituudist rindeõeks hakanud tütarlapsest, kes võtab I maailmasõja keerises ette identiteedivarguse ja esitleb end kellegi teisena.

- "Vanad head ajad", pärast raudse eesriide langemist välismaale tööle siirdunud poola mees naaseb ootamatult koju, kõik paistab õnnelik, kuid siis algab tema perekonna jaoks õudus. Poola režissööri Konrad Aksinowiczi film ajast, kui kõik tundus veel ees olevat – 1990ndate algusest.

- Perefilmid: "Naksitrallid" ja lastefilm "Minu isa on vorstike".

- "Nelly ja Nadine. Erakordne armastuslugu", Rootsi režissööri Magnus Gertteni dokumentaalfilm ühest 1944. aastal Natsi-Saksamaa koonduslaagris alguse saanud armastusloost.

- "Radiopornopanda", Itaalia dokumentalisti Mauro Russo Rouge pilguheit veebiavarustes eksisteerivale erootilisele universumile ja seal askeldavatele inimestele üllatava nurga alt.

- Kohtumisõhtu Andris Gaujaga: läti filmitegija esitleb Tartus oma tuntumaid filme, intsesti puudutavat dokumentaalfilmi "Perekonnainstinkt" ja mängufilmi "Õppetund". Kohtumisõhtu kuulub 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna Tartu Ellujäämise Kunstide dokumentaalfilmide programmi, mida kureerib Kaarel Kuurmaa.

Juba varem kuulutas Tartuff välja tänavuse alateema tantsuga seotud filmid, sealhulgas Carlos Saura muusikalise draama "Kogu ilma kuningas", Isabelle Steveri psühholoogilise draama "Grand jeté", Bob Fosse muusikalifilmi "Armas Charity" ja kaks dokumentaalfilmi: Jamila Wignoti "Ailey" ja Bess Kargmani "Esimese positsiooni".

Kokku toob 1.–6. augustini Tartus toimuv Baltimaade suurim vabaõhufilmifestival Raekoja platsi suurele ekraanile 12 filmi, lisaks näitab Tartu Elektriteater dokumentaal- ja perefilme.

17. PÖFFi armastusfilmide festivali Tartuff korraldab Pimedate Ööde filmifestival. Eriüritused avalikustab festival järgmisel nädalal. Tartuffi filmide kohta vaata põhjalikumalt Tartuffi kodulehelt.