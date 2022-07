Andris Gauja avastab Lõuna-Eestis mikromaailma ja universumi avarust

Andris Gauja on lõpetanud Läti kultuuriakadeemias stsenaristika eriala ning peale lõpetamist produtseerinud, kirjutanud ja lavastanud mitmeid filme. Tema tuntuim teos on "Perekonnainstinkt". Lisaks on ta lavastanud kaks mängufilmi: "Õppetund" ning "Miski ei peata meid". Ta on teinud koostööd ka eesti filmitegija Tambet Tasujaga, kes oli monteerija nii "Perekonnainstinkti" kui ka "Õppetunni" juures.

Andris Gauja külastab Lõuna-Eestit 30. juulist 5.augustini ning nädal aega sügisel. Tema suurimaks fookuseks on Lõuna-Eestis mikroskoopilise ja makroskoopilise maailma uurimine. "Üha enam inimesi on viimasel ajal hakanud uudistama mikroskoopilist, mitmevärvilist ja pidevalt liikumises olevat limaseente maailma. Teisest küljest tunnevad inimesed jätkuvad huvi universumi vastu. Tartu ja Tõravere observatooriumis saab vaadelda tähti ning päikest, mis läbi spetsiaalsete teleskoopide aina paremini nähtavad on. Nii mikroskoopiline kui ka makroskoopiline skaala pakuvad meile võimalust põgeneda oma rutiinist ja mõtiskleda igaveste küsimuste üle," kommenteeris Gauja oma esialgset filmiideed.

Tartu 2024 Ellujäämise Kunstide Dokprogramm ja Tartuff esitlevad Andris Gauja kohtumisõhtut publikuga Tartu Elektriteatris 2. augustil kell 18, mil linastuvad "Õppetund" ja "Perekonnainstinkt".

Ellujäämise Kunstide Dokprogramm kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. 2022.–2023. aastal kutsub Dokprogramm rahvusvaheliselt tuntud dokfilmi režissööre Lõuna-Eestisse residentuuri. Iga filmitegija toob Tartu Elektriteatrisse paremiku oma filmidest ning viib läbi meistriklassi Tartus või meediaõppepäeva mõnes Lõuna-Eesti koolis. 2022. aasta detsembris valitakse läbi ideekonkursi kaheksa lühifilmi, mis valmivad 2024. aasta kevadeks.