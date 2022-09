Teatrifestival tutvustab välismaalastele kaasaegset Eesti etenduskunsti

Alates 2013. aastast igal sügisel toimuva Eesti etenduskunsti esitlusfestivali Draamamaa.weekendi peamiseks eesmärgiks on laiendada ja tugevdada Eesti etendusasutuste kontakte välisriikidega ning suurendada võimalust, et lavastused Eestist kaugemale jõuaksid. Festival on suunatud personaalselt Eestisse kutsutud välismaistele teatriprofessionaalidele, festivalikuraatoritele ja teatrijuhtidele ning festivali jooksul antakse külalistele ülevaade Eesti etenduskunsti uusimatest suundumustest.

Sel aastal on festivalil esindatud Juhan Ulfsak lavastusega "Melanhoolia" (Von Krahl), Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo lavastusega "72 päeva", Renate Keerd lavastusega "Lood" (Tartu Uus Teater), Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg tantsulavastusega "Eden Detaili" (Kanuti Gildi SAAL) Johhan Rosenberg soololavastusega "Traps" (Kanuti Gildi SAAL) ja Julia Aug dokumentaallavastusega "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt" (Vaba Lava). Lisaks jõuab lavale Eesti ja Läti ühistöös sündinud kurblik komöödia "Kaks garaaži" (Vaba Lava).