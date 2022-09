Tartus algas Draama festival

Festivali korraldaja Hedi-Liis Toome sõnul toob sündmus sel aastal vaatajateni erinevaid ühiskonnas kajavaid teemasid. Lisaks poliitikale ja maailma lõppu või usku puudutavatele lugudele tegeletakse ka Ukraina sündmustega.

""Sinel" on suurepärane näide visuaalteatrist Eestis," nentis festivali kuraator. "Seda saab näha laupäeval Kammivabrikus, kuhu ehitame täiesti eraldi saalid." Lavastus räägib loo vihkamisest ja viha õhutamisest.

"Oleme proovinud sellel aastal tuua Tartusse rohkem naisloojaid, kui neid tavaliselt Eesti teatris näha on," jätkas Toome. "Kevadel oli suur diskussioon selle üle, et milline on ikkagi naiste roll Eesti teatris, millised on nende võimalused ja kas nad saavad juhtivatele kohtadele," lisas ta. "Ja kevadel öeldi, et eelmine aasta oli teatris kindlasti naiste aasta - miks siis mitte kutsuda neid Draama festivalile."

Draama festivali põhiprogrammile lisaks saab festivalikülastaja osa võtta metaprogrammist, mille seekordse teema võib kokku võtta sõnaga "kohtumine" - kohtuvad nii kunstnikud ja kriitikud kui ka teatrikülastajad ja möödujad.

Draama festival kestab 6.-11. septembrini.