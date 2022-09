Galerii: Draama festival avati Tartu keskpargis performance'iga "See viiul peab surema"

"See viiul peab surema" on viiulimängija George Kentrose (Rootsi) ja helilooja-programmeerija Fredrik Olofssoni (Rootsi) koostöös valminud performance, mille käigus samal ajal virtuaalselt ehitati ning reaalselt lõhuti viiul.

Kentros on oma elu jooksul veetnud viiulit harjutades üle 45 000 tunni ning sellest tulenevalt uuris, kuidas tekitada viiuliga heli, seda tavapäraselt mängimata. Performance'isse oli kaasatud selleks spetsiaalselt välja töötatud tehnoloogia, mis salvestab ja sulandab seda aeglaselt deformeeruva viiuli hääbumist. Pärast performance'it sai nn surnud viiulist installatsioon, mis paigutus Tartu Interdistsiplinaari näitusele "Vaheruum/Liminal space" Pallase galeriis.

George Kentros on eksperimentaalne viiulimängija, kes on õppinud Yale'i ülikoolis ja Mannesi muusikakoolis USA-s ning Stockholmi kuningliku ülikooli muusikakolledžis. Ta on spetsialiseerunud nüüdismuusika loomisele ning on tänaseks esitanud üle 200 teose heliloojatelt 21 riigist.

Teatrifestival Draama toimub 6.–11. septembrini Tartus ning programmi on kokku pannud festivali loomenõukogu liikmed Hedi-Liis Toome, Liisi Aibel, Oliver Issak, Annika Üprus ja Tiit Palu.