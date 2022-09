2021. aastal külastati enim Eesti Draamateatrit

Eesti teatrit käis 2021. aastal vaatamas 651 097 vaataja ning kokku õnnestus teatritel anda 4 790 etendust. Mängukavades oli kokku 571 lavastust, millest 211 olid uuslavastused. Aasta varem kogusid Eestis antud teatrietendused 727 316 külastust, kokku anti 4785 etendust ja mängukavades oli 539 lavastust, millest 166 lavastust esietendus 2020. aastal.

2021. aastal andsid Eesti teatrid keskmiselt 19 etendust päevas ning ühel etendusel oli keskmiselt 136 vaatajat (2019. ja 2020. aasta samuti keskmiselt 19 etendust päevas ja ühel etendusel umbes 151 vaatajat). Päevas tuli teatritesse kokku 2861 vaatajat (2020. aastal 2 842 vaatajat ja 2019. aastal 3 489).

Enimkülastatud teatrite hulka kuulusid Eesti Draamateater (62 972 külastust), Vanemuine (55 266 külastust) ja Estonia (55 262 külastust). Vaid Draamateatri külastatavas on jäänud enam-vähem samaks, teistel on see 25 000 külastaja ringis vähenenud. Eraetendusasutustest kogus enim vaatajaid Vana Baskini Teater (29 030 külastust), Tartu Uus Teater (15 535 külastust), Pootsi Veinimõis (13 956 külastust) ja SKENE Katus Kunstile (11 502 külastust).

Kogu aasta enimvaadatud lavastused olid Draamateatri "Lehman Brothers", Tartu Uue Teatri "Serafima+Bogdan" ja Thors Productionsi "Vana klaver ehk Suusabaasis on tantsupidu".

Ülekandeid etendustelt või spetsiaalselt voogteatrina esitamiseks mõeldud etendusi andsid 13 teatrit 25 lavastusega, kogudes 8725 vaatajat. Enim vaatajaid oli Tartu Uue Teatri lavastusel "Anne lahkub Annelinnast".

Eesti teatristatistika 2021. aasta andmed on avaldatud kogumikus "Teatrielu 2021", mille teise osa moodustab kroonika. Lisaks statistilistele andmetele on seal avaldatud ka ülevaade teatriaastal toimunud sündmustest, ülevaated teatriorganisatsioonide tegevusest ja festivalidest.