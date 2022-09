Galerii: Draamateatris algasid Paolo Genovese näidendi "Võõrad" proovid

Eesti Draamateatris algasid Paolo Genovese näidendi "Võõrad" proovid. Lavastus jõuab Taavi Teplenkovi lavastajakäe all teatri väikese saali lavale 12. novembril.

Näidend põhineb sama autori 2016. aastal linastunud filmil, mis Eesti kinolevis jooksis nime all "Täiuslikud võõrad". "Võõrad" on Taavi Teplenkovi esimene lavastus Draamateatris.

Lavastuses saab õhtusöögilaua taga kokku vanade sõprade turvaline ring. Seltskonnamänguna otsustatakse jagada üksteisega kõiki sama päeva telefonikõnesid ja sõnumeid. Mängu jooksul tulevad ilmsiks üllatavad saladused ning väikesest naljast kasvab hävitav tormipööris.

Lavastaja Taavi Teplenkovi sõnul on lavastuse puhul tegemist komöödiasugemetega draamaga, mis lõpeb tragöödiaga. "Nagu elus endaski ei ole puhtaid variante, võivad komöödia ja tragöödia viie minuti jooksul korduvalt vahelduda," kirjeldas ta. "See, mis laval juhtub, ei ole mingi kauge seiklus, vaid võib juhtuda ka meiega."

Teplenkovi sõnul teeb loo eriliseks see, et näidendis on kõik head inimesed –keegi ei taha halba ning kõik tegelikult armastavad ja austavad üksteist. "Igaüks leiab lavastusest kellegi, kes tundub lähedane," märkis ta.

Lavastaja Taavi Teplenkov, kunstnik Helga Aliis Saarlen, valguskujundaja Priidu Adlas, helikujundaja Owe Petersell ja tõlkija Margus Alver. Osades Mait Malmsten, Britta Soll, Tiit Sukk, Jüri Tiidus, Markus Luik, Harriet Toompere, Marta Laan ja Amanda Hermiine Künnapas.