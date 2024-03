Britta Soll: "Eisensteini" paralleelid tänapäevaga on väga otsesed

Draamateatris esietendus 8. märtsil Vene režissöör Sergei Eisensteini valikutest rääkiv Julia Augi lavastus "Eisenstein". Kultuurisaates OP tõdes üks peaosatäitjatest Britta Soll, et kahjuks on 1940ndatel toimuva sündmustiku paralleelid tänapäeva maailmaga vägagi otsesed.

Eisensteini ja tema kaasaegsete moraalseid valikuid näidatakse režissööri jälgima seatud noorte NKVD ohvitseride suhteloo kaudu. Britta Soll kehastab ühte ohvitseridest. "Üks oluline lause, mida Julia kohe lavastusprotsessi alguses ütles, oli see, et selles loos ei ole aeg meist eraldatud. Minu jaoks väga-väga oluline lause ja ma arvan, et täpselt nii see ongi. Lavastus räägib justkui sellest ajast, ka stilistiliselt. Teisest küljest mõjub see väga kaasaegselt, tänapäevaga saab tõmmata väga julgeid ja otseseid paralleele," ütles Soll ning lisas, et prooviprotsessi käigus rääkis lavastaja Julia Aug neile palju hetkel Venemaal toimuvatest hirmutavatest protsessidest.

Koostöö lavastajaga on Solli sõnul olnud väga huvitav ja rikastav. "Mina olen Juliast vaimustuses, mulle on väga meeldinud koostöö temaga. Esiteks, ta on suurepärane näitleja ja läbi selle oskab ta anda näitlejale väga õigeid ülesandeid. Selliseid ülesandeid, mis mind näitlejana käivitaksid, mida ma mõistan, mida mul on võimalik laval teha. Ta päris tihti mängib ette. Ta on väga tark näitleja ja lavastaja ja see on olnud suur õppimise protsess, mille eest ma olen väga tänulik," kiitis näitlejanna.

NKVD ohvitseri roll ei tulnud Britta jaoks kergelt. "Loomulikult nõuab see roll mingit teistsugust lähenemist ja ega ma iseennast sellest kõigest välja võtta ei saa. Ma teen seda ikkagi oma orgaanika, oma olemuse pealt. Lähenesin läbi selle, et püüdsin aru saada, miks ta nii käitub. Mis on tema ajendid, kuidas ta mõtleb? Ma tegin päris palju tööd, et aru saada sellest kontekstist, sellest ajast, mida need inimesed mõtlesid, miks nad niimoodi käitusid," selgitas Soll, kes jõulise rolli paremaks kehastamiseks liitus isegi poksitreeningutega.

"Kuna poksimine on jõuline trenn, siis võib-olla annab see natuke mingit tunnetust juurde. Ja ma olen viimased kaks kuud käinud ainult tumedate pikkade pükste ja ratsasaabastega. See võib tunduda koomiline, aga mind on see aidanud," rääkis ta.

Teatris aktiivselt kaasa tegeva nelja lapse emana on Britta suurimaks väljakutseks enda jagamine. "Natukene on see tunne, et ma ei jõua kodus piisavalt teha ja siis mulle tundub, et ma ei jõua teatris piisavalt teha. Selline pendeldamine ja fookuse seadmine on keeruline," tõdes Soll ning tõi oma praegustest lavarollidest esile veel osatäitmisi lavastuses "Võõrad" ja "Luidrik". Ees ootab osatäitmine suvalavastuses. "Draamateatri suvelavastus tuleb välja Haapsalu lähistel. Mari-Liis Lill ja Priit Põldma toovad lavale Elin Toona raamatu "Pagulusse" põhjal kirjutatud dramatiseeringu."