Draamateatris esietendub Taavi Teplenkovi debüütlavastus "Võõrad"

"Žanrilt on see puhtakujuline draama. Õieti on nagu elus endaski – ei ole puhtaid variante, komöödia ja tragöödia võivad viie minuti jooksul korduvalt vahelduda. Tegelased on inimesed nagu me kõik. Tavalised. See, mis laval juhtub, ei ole mingi kauge seiklus, vaid võib juhtuda ka meiega," selgitas Teplenkov.

"Heal järjel, haritud, valdavalt keskealised, oma eluga teatud kaugusele jõudnud, üht-teist saavutanud ja kogenud, keegi ei tegele enam väga eneseotsingutega, üritavad lihtsalt ära elada. Mulle meeldib väga, et selles näidendis on kõik head inimesed," lisas ta.

"Keegi ei taha halba, kõik tegelikult armastavad ja austavad üksteist. Ja kõigist võib olla kahju ning kõigiga saab koos rõõmu tunda. Igaüks leiab lavastusest kellegi, kes tundub lähedane."

Lavastaja Taavi Teplenkov, kunstnik Helga Aliis Saarlen, valguskujundaja Priidu Adlas, helikujundaja Owe Petersell, tõlkija Margus Alver. Osades Mait Malmsten, Britta Soll, Tiit Sukk, Jüri Tiidus, Markus Luik, Harriet Toompere, Marta Laan ja Amanda Hermiine Künnapas.