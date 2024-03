Julia Aug "Eisensteinist": tegu on ümberpööratud Mefisto looga

Lugu keskendub perioodile enne teist maailmasõda, kui Saksamaa pole veel Venemaale sõda kuulutanud ning Stalin on tellinud Eisensteinilt suurfilmi Ivan Julmast. Näidend paneb mõtlema kunstniku ja ühiskonna suhtest, võimust ja vaimust, tõest ja sellega manipuleerimisest. Need on valikud, mis on aktuaalsed nüüd ja praegu.

"Lugu räägib propaganda olulisusest diktatuuririigis ja see on üsna sarnane kõige sellega, mis praegu Venemaal toimub, kus riiklikul tellimusel tehakse filme ja teatritükke, et näidata missugune peaks olema üks õige vene inimene," sõnas nimiosaline Taavi Teplenkov. "Eks see lugu räägibki maailma suurimast või tähtsamast propagandistist, Eisensteinist, kes ühel hetkel otsustab jääda iseendaks ja nii nagu ajalugu näitab, siis kunst elab üle türannid," rääkis näitleja.

Lavastaja Julia Augi sõnul on tegemist ümberpööratud Mefisto looga. "See räägib inimesest, kes oli veendunud ja kirglik propagandist. Võim armastas teda algusest peale, andes talle tellimusi. Ja ühel hetkel võtab see inimene vastu otsuse vändata filmi mitte nii nagu telliti, vaid nii nagu tunneb tema hing, anne ja südametunnistus. Inimene hakkab rääkima tõtt. Minu arvates on see uskumatult aktuaalne teema, kõigile kogu maailmas."