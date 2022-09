Galerii: Draamateatris algasid "Meister Solnessi" proovid

"Meister Solness" on lugu ühe looja sihikindlast ja inimsuhteid lõhkuvast pürgimisest oma unistuse elluviimisel.

Pihla sõnul oli vaja Ibsen ümber kirjutada seetõttu, et ajad on muutnud. "Näiteks naise roll ühiskonnas on selle ajaga nii palju teisenenud – Solnessi naine sõltub Ibsenil täielikult oma mehest, tal ei ole oma elu ja tahet seda kusagil väljendada. Selle mõistmiseks peab tänapäeval teksti teise aega lavastama ja tegelema selle ajastu konventsioonidega. Selleks, et ajastu tõlkimisest pääseda, oli lihtsam teksti muuta," kirjeldas Pihla.

"Samas tunnen, et Ibsen on oma kõige ausamas näidendis ära tabanud midagi olulist ning olen üritanud seda tunnet enda jaoks arusaadavalt sõnastada. Kõige lähem, milleni olen jõudnud, on see, et ma elan, aga ikka igatsen elu. Selles tundes on midagi väga üldinimlikku ja ajatut," lisas ta.

"Meister Solnessi" lavastaja on Mehis Pihla, dramaturg Siret Campbell, kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater) ja valguskujundaja Priidu Adlas.

Lavastuses mängivad Tõnu Oja, Laine Mägi, Kersti Heinloo, Märten Metsaviir, Helena Lotman ja Guido Kangur