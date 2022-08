Draamateatriga liituvad uuel hooajal Kertu Moppel, Gert Raudsep ja Ursel Tilk

Esimene esietendus toimub 22. oktoobril, mil suures saalis jõuab lavale Mehis Pihla ja Siret Campbelli tekst "Meister Solness" Henrik Ibseni klassikalise "Ehitusmeister Solnessi" põhjal. See on lugu ühe looja sihikindlast ja inimsuhteid lõhkuvast pürgimisest oma unistuse elluviimisel. Lavastaja Mehis Pihla, kunstnik on Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), osades Tõnu Oja, Laine Mägi, Kersti Heinloo, Märten Metsaviir, Helena Lotman ja Guido Kangur.

Seejärel esietendub väikses saalis "Võõrad" ning detsembri hakul valmib Karmo Nigula ja Hendrik Toompere jr-i eestvedamisel eriprojekt.

Jaanuaris tuleb Estonia kontserdisaalis kolme osapoole, Eesti Draamateatri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Kontserdi koostöös projekt "Torm". Algteksti autor on William Shakespeare, muusika autorid Jean Sibelius ja Stephen Schwartz. Lavastajad, lava- ja videokujundajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, dirigent ja muusikajuht Olari Elts, valguskunstnik Jussi Ruskanen (Soome). Laval Priit Võigemast, Mait Malmsten, Ivo Uukkivi, Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Jaak Prints, Ursel Tilk, Rasmus Kaljujärv, Kaie Mihkelson, Helena Lotman, Hanna Brigita Jaanovits (EMTA lavakunstikool) ning Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.

Kevadel toob Draamateater koostöös Soome Rahvusteatriga välja rahvusvahelise projekti, mille aluseks on Andra Teede näidend "Varumehed" ("Varamiehet"). Lavastus uurib eestlaste ja soomlaste läbipõimunud elusid ja rahvuslikku identiteeti. Kaasa teevad Draamateatri ja Soome Rahvusteatri näitlejad, etendusi mängime mõlemal pool Soome lahte. Lavastab Aino Kivi.

Samuti on kevadhooajal on oodata Draamateatri suurel laval Juhan Ulfsaki uuslavastust, mille aluseks on Itaalia filmilavastaja, kirjaniku ja poeedi Pier Paolo Pasolini romaan "Teoreem".

Madis Kalmet lavastab väikses saalis Ingmar Bergmani "Erakõnelused", mille dramatiseeringu teeb Priit Põldma.

Lisaks on lavastustega välja tulemas Hendrik Toompere ja Priit Pedajas.

Uuest hooajast on teatriga liitunud näitlejad Gert Raudsep ja Ursel Tilk ning lavastaja Kertu Moppel, kelle käe all jõuab järgmisel suvel publiku ette muusikalavastus, mis räägib Onu Bellast.