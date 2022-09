Elise Metsanurk Tartu Uue Teatri aastapiletist: sama on katsetanud ka suuremad teatrid

90 eurot maksev pilet vormistatakse isikustatud kaelakaardiks, mis tagab aastaks kutsed kõigile uuslavastustele ning lubab külastada ka muid mängukavas olevaid etendusi, nii mitu korda, kui on soovi. Pileteid paneb teater müüki 100, millest praeguseks on müüdud kümmekond.

Aastapileti initsiatiiv tuli näitlejalt ja lavastajalt Elise Metsanurgalt, kelle sõnul on pileti eesmärk teha inimestele teatris käimist lihtsamaks. "See võtab ära pinge, et ma ostan pileti, planeerin kõik ära, aga siis kogu aeg midagi juhtub ja ma pean pidevalt tegelema ümbervahetamise või ümberhäälestamisega," selgitas ta ja lisas, et tegelikult juba mõnest korrast see piletihind tasub ennast ära. "Ei pea olema metsik fänn."

Tema sõnul on sama süsteemi proovinud ka teised teatrid. "Viimati vist katsetas seda Vene Teater, see oli vist kümme aastat tagasi. Aeg-ajalt seda jälle proovitakse, aga siis ta on nagu ära vaibunud, võib-olla on asi selles, et suurte teatrite süsteemid on nii palju aeglasemad ja suuremad, et neil on keerulisem seda ellu viia."