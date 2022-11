Tartu Uues Teatris esietendub Martin Korgi debüütlavastus "Kauboid ja vampiirid"

Lavastus räägib oma lõputu elu päevi mahajoovast vampiirist ja tema maailmalõpu-kõrtsi sattunud neljast kauboist, kes püüavad leida midagi ammendamatut, või vähemalt midagi, mida poleks veel lõpuni ammendatud.

"Vormilt võib tegu olla justkui lõbusa märuliga, aga sisult on "Kauboid ja vampiirid" tegelikult luuletus. Iga element on sõna, iga seos elementide vahel riim, juhuslikku on vähe, tähendus võib peituda iga nurga taga. Kõigest kõigeni saab tõmmata joone, mis võib osutada vastuseni," rääkis lavastaja Martin Kork.

Lavastuses mängivad lisaks Martin Korgile kevadel lavakunstikooli lõpetanud noored näitlejad Hardi Möller, Mark Erik Savi (Theatrum) ja Erik Richard Salumäe (Theatrum). Lavastuse kunstnik on Illimar Vihmar ja valguskunstnik Kärt Karro.