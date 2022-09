Tartu Uue Teatri lavastus "Stereo" räägib armastusest mälestuste ja asjade vastu

Laval saab näha sellel hooajal teatriga liitunud Ilo-Ann Saarepera ühes Andreas Aadeli ja Elise Metsanurga või Ekke Heklesega. Lavastuse jaoks ei tehtud ega ostetud mitte ühtegi uut asja ega kostüümi, vaid taaskasutatakse esemeid varasematest lavastustest.

Lavastaja Ivar Põllu sõnul räägib "Stereo" armastusest. Ent mitte kahe inimese vahelisest, vaid sellest, mis on inimesel asjade ning nendega seotud mälestuste vastu.

"Selle asemel, et armastada oma elu ja teisi inimesi, armastavad nad asju, mis on neil jäänud minevikust, ja minevikusündmusi. Põhimõtteliselt räägibki lavastus sellest, kuidas inimesed ei saa kokku sellepärast, et nii palju asju on nende vahel," selgitas Põllu.

Minevikust jäänud asjadega on seotud ka lavastuse kujunduslik pool. Nimelt on kõik esemed ja kostüümid pärit 14 aasta jooksul esietendunud Ivar ja Kristiina Põllu lavastustest. Näitleja Andreas Aadel sõnas, et näitlejate jaoks on vanade rekvisiitidega mängimine uus olukord, sest asjad, mida lavastuses kasutatakse, olid teatris olemas enne, kui nemad sinna tööle läksid. "Kõikidel teistel on mingisugused mälestused nendega, aga meie jaoks on see täiesti puhas leht. Huvitav vastuolu tekib," kirjeldas ta.

Põllu tõdes, et lavastus tehes tekkis pidevalt soov vanade asjade üle heietama hakata. "Lõpuks peab ikkagi edasi minema ning tegelema inimeste, mitte asjadega," märkis ta.

Kuigi laval on näitlejaid kolm, on loos erinevaid tegelasi palju. Nagu viitab ka pealkiri "Stereo", on loos keskne roll muusikal ja selle võimel inimesi nii ühendada kui eraldada, seetõttu ei räägi lavastuses ükski näitleja.

"Me mõtlesime, et teeme sellise lavastuse, kus kasutame üht lugu, mis on põhimõtteliselt erinevates arranžeeringutes. Siiani pole kõik inimesed arugi saanud, et tegemist on ühe sama looga. Lõpuks on kõik üks sama muusika, üks sama heli, üks sama võnkumine," selgitas lavastaja.