Südalinna Teatri hooaja avalavastus "Neverland" valmib koos teismelistega

29. augustil esietendub Südalinna Teatris Anastasiia Pylaeva ja Dmitiri Kordase lavastus "Neverland", mille aluseks on Andrei Ivanovi näidend "See on kõik tema".

Projekt valmib teatristuudio OKOLO Teatra ja Südalinna Teatri koostöös. Lavastuses osalevad koos professionaalsete teatrikunstnikega teismelised, kelle jaoks see lugu ei ole ainult kunstiline materjal, vaid ka isiklik pihtimus. Laval elatakse läbi nende endi kogemusi, hirme ja sisemisi konflikte.

"Neverland" räägib sellest, kuidas noorte ja täiskasvanute vahele kerkib tänapäeval üha sagedamini nähtamatu sein, mille taga peituvad hirm, väsimus, üksindus ja võimetus end kuuldavaks teha. Vanemad ja lapsed elavad kõrvuti, kuid justkui erinevates maailmades. Nad räägivad, kuid ei kuula. Nad vaidlevad, kuid ei mõista. Digitaalne reaalsus, sotsiaalmeedia ja lõputud virtuaalsed maskid suurendavad seda vahemaad veelgi, luues tõelise kontakti asemel illusiooni lähedusest.

"Neverland" ei eksisteeri ainult lavastusena, vaid projekt hõlmab raadiosaadet Raadio 4-s, kus erineva sotsiaalse ja haridusliku taustaga teismelised räägivad oma unistustest, muredest, üksindusest ja suhetest täiskasvanutega. Pärast iga etendust toimub ka avatud arutelu psühholoogiga selle üle, miks põlvkondadevaheline dialoog on katkenud ja kas on võimalik uuesti õppida üksteist kuulama.

Lavastuse kunstnik on Jekaterina Sedova, valguskunstnik Anton Andrejuk, muusikaline kujundaja Aleksandr Žedeljov, videokujundajad MZ Studio ja Vladimir Tok, koreograaf Anastasia Lider, laval Tatjana Jegoruškina ja stuudio OKOLO Teatra.