Ivar Põllu Tartu Uue Teatri uuest hooajast: peame ka meeslavastajaid võimestama

Sel sügisel alustas oma 15. hooaega Tartu Uus Teater. Teatri loovjuht Ivar Põllu sõnas Klassikaraadio saates "Delta", et 15. hooaja üheks peamiseks muutuseks on see, et kõik lavastused, mis Tartu Uue Teatri lavalaudadele jõuavad, on lavastatud meeste poolt.

"Kümne aasta jooksul on meil ikkagi pidevalt selliseid hooaegasid olnud, kus mitu lavastust – tihtipeale enamus lavastusi – on teinud naislavastajad. Kuna nüüd on see nii tähtsaks teemaks tõusnud, siis leidsime, et peame võimestama ka meeslavastajaid. Meil tuleb üle kümne aasta hooaeg, kus meil on ainult meeslavastajad, et see kuidagi ära ei ununeks," selgitas Põllu otsuse tagamaid.

"Elise Metsanurk teeb ka ühe lavastuse, aga seda ei saa teha meie majas. Seda peab tegema Vanemuise väikses majas koostöös Vanemuise teatriga," lisas ta.

Koostöö Vanemuise teatriga on Põllu sõnul üks 15. hooaega iseloomustavatest teguritest, sest koos tuuakse välja kaks lavastust. Põllu märkis, et kui varem on Tartu Uus Teater naljaga öeldes Vanemuisega vastandunud, siis tehes eelnevatel hooaegadel erinevate asutustega koostööd, leiti, et võiks ka Vanemuisega midagi ühiselt luua. "Kunagi ei tea, millal see teater otsa saab. Tuleb ikkagi Tartu kõige suurema teatriga koostööd teha," nentis ta.

Esimese koostöölavastusega läheb Tartu Uue Teatri meeskond Vanemuisesse, teisega lähevad vanemuislased Tartu Uude Teatrisse. "Mõlemas lavastuses on segatrupid," selgitas Põllu.

Samuti teeb juubelihooaja Põllu sõnul eriliseks see, et järgmisel suvel ei ole kavas ühtegi suvelavastust. "See ei ole tegelikult iseenesest mõistetav, et talvel tehakse normaalselt tööd ja suvel, siis kui peaks puhkama, tehakse ka hästi palju tööd, ning kui suvi lõpeb, hakkavad inimesed jälle kohe tööd tegema," leiab ta.