Galerii: algasid Vanemuise ja Tartu Uue Teatri ühislavastuse "Romeo ja Julia" proovid

Vanemuise teatri ja Tartu Uue Teatri suuremast koostööst hakati mõlemas teatris rääkima niipea, kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 29. lennu lõpetanutest üheksa noort 2020. aastal Tartusse jõudsid ning Vanemuise ja Tartu Uue Teatri vahel jagunesid.

Kuigi kahe teatri näitlejad on teatrimajade vahel varemgi liikunud, on "Romeo ja Julia" seni tehtud töödest suurim. Lavastuse "Romeo ja Julia" sünd on Tartu Uue Teatri teatritegijate juhendada – selle lavastaja on 29. lennu lõpetanud Elise Metsanurk ja lavastusdramaturg Andreas Aadel Tartu Uues Teatrist.

"Romeo ja Julia" lavastaja Elise Metsanurk sõnas, et proovisaalis kohtus kolmapäeval esimest korda kooslus, kes pole varem koos mänginud ning kellest paljudega pole ta varem koostööd teinud. "Uute inimestega protsessi minnes on ikka ootamatuid mõtteid rohkem," kirjeldas ta.

Metsanurk tõdes, et ehkki nad esitavad Shakespeare'i "Romeost ja Juliast" oma tõlgenduse, on see ikka armastuslugu. Lavaloos on armastus aga keelatud mitte vaenutsevate perekondade, vaid kõigi nende poolt, kes ei pea õigeks Romeo ja Julia vanusevahet, mis ületab poolt sajandit.

Nimirollides on Aivar Tommingas Vanemuise teatrist ja Ilo-Ann Saarepera Tartu Uuest Teatrist. Vanemuise teatrist on laval veel näitlejad Priit Strandberg, Marika Barabanštšikova, Riho Kütsar, Margus Jaanovits, Maria Annus, Andres Mähar, Reimo Sagor ning Tartu Uuest Teatrist Ekke Hekles. Laval teeb külalisena kaasa ka lavastuse helilooja Jarek Kasar.

Näidendi on tõlkinud Georg Meri. Kunstnikutööga toetab Tartu Uue Teatri kunstnik Kristiina Põllu. Liikumisjuht on Rauno Zubko, valguskunstnik Priidu Adlas Eesti Draamateatrist ning lavatrikkide tegemise osas konsulteerib meeskonda Enar Tarmo.

"Romeo ja Julia" esietendub Vanemuise väikeses majas 3. detsembril 2022.