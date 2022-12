Näitleja Saarepera "Romeost ja Juliast": armastus on ikkagi tingimusteta

Vanemuise Teatri ja Tartu Uue Teatri esimese koostööna jõuab laupäeval lavale William Shakespeare'i tragöödia "Romeo ja Julia". Erinevalt originaalversioonist on selle armastusloo põhikonflikt hoopis partnerite suur vanusevahe. Lavastaja on Elise Metsanurk ning heliloojana lööb kaasa Jarek Kasar.

"See on üleni Shakespeakre'i värsis," kinnitas Tartu Uue Teatri lavastaja Elise Metsanurk. "Me oleme natuke teksti kombineerinud - see ei ole täiesti originaalversioonis "Romeo ja Julia"."

Lavastuse dramaturg on Andreas Aadel, lisaks tuli Uuest Teatrist kaasa kunstnik Kristiina Põllu ning Ekke Hekles liitus vanemuislastest näitlejategrupiga. Kui algversioonis on Romeo ja Julia vaheline armastus keelatud nende vaenulike perekondade poolt, siis see konflikt tänapäeva maailma enam ei sobinud.

Lavastaja ja dramaturg leidsid, et tänapäevane keelatud armastus saaks tulla nende poolt, kes ei pea õigeks Romeo ja Julia vanusevahet, mis ületab poolt sajandit. Nii mängivadki armastajatepaari Aivar Tommingas Vanemuise teatrist ja Ilo-Ann Saarepera Tartu Uuest Teatrist.

"Millegipärast tänapäeval on kõik lubatud, aga inimesed vaatavad ikkagi natuke imelikult, kui armastajapaaril on väga suur vanusevahe. Võib-olla paneb see mõtlema, et tegelikult on armastus ikkagi tingimusteta," lausus näitleja Ilo-Ann Saarepera.