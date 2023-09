Möödunud aastal jäi teatrikülastuste arv napilt alla 2019. aasta tulemusele

2022. aastal külastati Eestis teatrit 1 120 330 korral, mis jääb napilt alla 2019. aasta tulemusele, mil külastati teatrit 1 273 303 korral. Võrreldes 2020. ja 2021. aastaga, mil olid suuremad koroonapiirangud, on tõus märkimisväärne.

2022. aastal andsid Eesti teatrid keskmiselt 18 etendust päevas (2019. aastal umbes 19), ühel etendusel oli keskmiselt 166 vaatajat (2019. aastal umbes 184) ja teatrisse jõudis keskmiselt päevas kokku 3 063 vaatajat (2019 oli neid 3 489). Kokku andsid teatrid 6 745 etendust ja mängukavades oli kokku 656 lavastust, millest 239 olid uuslavastused.

Kui 2019. ja 2020. aastal osales teatristatistikasa 65 erinevat teatrit ja projekti, 2021. aastal 83, siis 2022. aastal on tegijate koondarvuks 92. Koos tegijate arvuga on kasvanud ka repertuaaris olevate lavastastuste arv: 2019. aasta 610-lt 656-le, samuti esietenduvate uuslavastuste arv 222-lt 239-le.

Linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv oli 92 (mis on vahepealse aja 65-lt jõudnud 2019. aastaga sama arvuni). Riigi- ja erateatrite suhe liigub iga aastaga tasapisi erateatrite kasuks: kogu repertuaari 656 lavastusest kuulus riigiteatritele 302 lavastust, mis on 46,2 protsenti ja võrreldes eelnevate aastatega veidi vähenenud – 2019 oli see 51,5 protsenti.

Enimkülastatud teatrite hulka kuuluvad endiselt Rahvusooper Estonia (118 494 vaatajat), Vanemuine (106 472) ja Draamateater (101 907). 11 riigi- ja muinitsipaalteatri külastuste arv kasvas 738 049-le (pea kahekordne võrreldes eelneva aastaga – kasv 350 725 vaataja võrra).

Eraetendusasutustest kogusid enim vaatajaid Vana Baskini Teater (25 475), üle 20 000 vaatajaga järgnesid Piip ja Tuut Teater (22 013), Thors Teater lavastusega "ADA. Rääkimata lugu" (22 000) ning Fine 5 Tantsuteater (20 644), seejärel VAT Teater (16 985) ja Von Krahli Teater (16 024). Üle kümne tuhande vaataja kogusid veel kaheksa teatrit: Teater Sõber (14 436), Tartu Uus Teater (13 500), Tuuleveski (12 674), Vaba Lava (12 585), Ekspeditsioon (12 236), Haltuurakunst e Märt Avandi "40" (11 218), Theatrum (10 934) ja Eesti Tantsuagentuur (10 226).

2022. aasta suvehooajal jõudis publiku ette 105 lavastust (sh 51 uuslavastust), mille suurprojektid Tallinna Linnateatri "Kalaranna 28" (29 etendust, 22 632 vaatajat) ja THORS teatri "ADA. Rääkimata lugu" (15 etendust 22 000 vaatajaga), on ka 2022. aasta enim vaadatud lavastused. Teatrite põhirepertuaaris olevatest lavastustest pakkus neile vaatajate arvuga konkurentsi Draamateatri lavastus "Lehman Brothers" (49 etendust, 21 790 vaatajat), mida on kolme aasta peale kokku näinud üle 44 178 vaataja.

Keskmine pilet oli kõige kallim muusikalavastustel – 18,6 (ilma käibemaksuta), võrdsed olid sõna- ja tantsulavastuste piletid 15,8 euroga ning pisut odavamad mitmeliigilavastuste piletid 12,1 euroga, kõige odavamad olid tsirkuse 4,4 ja nukulavastuse 6,5 eurosed piletid. Kuna võrreldes koroona-aastatega kasvas etenduste ja vaatajate arv, siis ühes sellega on ka teatrite piletituludes märgatav kasv – ligi seitse miljonit. Kahe aasta võrdluses on keskmine piletihind tõusnud vaid 0,4 eurot (15,4 eurole).

Koos festivalide, kontsertide, ballide, filmiõhtute, loengusarjade, töötubade ja etendustegevusega panustasid teatrid 2022. aastal Eesti kultuuriellu 9 700 kultuurisündmusega 1,32 miljonile külastajale.

Viimaste aastate statistika:

2021: repertuaaris 571 (sh uuslavastusi 211), etendusi 4790, külastusi 651 097

2020: repertuaaris 539 (uuslavastusi 166), etendusi 4785, külastusi 727 316

2019: repertuaaris 610 (uuslavastusi 222), etendusi 7047, külastusi 1 273 303