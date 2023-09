Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis esietendub uuslavastus "Rhythmus"

Lavasutuse lugu rullub lahti läbi kahe ärevushäire ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire all kannatava tegelase. "Rhythmus" uurib, kuidas neil õnnestub muusika ja tantsu abil oma häireid vaos hoida ja üksteist raskustest üle aidata.

"Stepptantsulavastus on Eestis teadaolevalt tehtud varem Vanemuises. Mul on väga hea meel, et saame seda nimekirja pikendada. Eks kõik stepptantsijad peavad pisut enda missiooniks selle tantsustiili tutvustamist, levitamist ja väljasuremisest päästmist. Et seda saab teha nüüd lavastuse kujul, on uhke ja vastutusrikas," rääkis lavastaja ja koreograaf Allar Valge.

Allar Valge on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala 2018. aastal ja pärast seda tegutsenud vabakutselise tantsija ning koreograafina. Tema esimesed kokkupuuted stepptantsuga ulatuvad juba umbes 20 aasta taha. "Rhythmus" on Allari teine tantsulavastus. Tema tantsuampluaa ulatub stepptantsust kaasaegse tantsuni, rahvatantsust varieteeni – ta on tegutsenud nii tantsijana, koreograafina kui ka õpetajana.

Tantsulavastuses "Rhythmus" jagab Valge lava noore stepptantsija Veronika Smolinaga.

"Rhythmus" etendub 16., 17., 29., 30. septembril ja 1. oktoobril ETA teatrisaalis. Uuel aastal sõidab lavastus TantsuMenüü raames tuurile üle Eesti.