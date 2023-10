Eesti Tantsuagentuuri uuslavastuses kohtub flamenko kaaseaegse tantsuga

,,Soledad'' ehk ,,Üksildus'' on lavastus üksiolemisega kaasnevast vabadusest ja barjääridest, mida peame enda ja teiste vahele seadma. Tegijad selgitasid, et artistina tundide viisi treeningsaalis veetes ja üksi iga oma väikest liigutust või heli lihvides on tihtipeale vaja toime tulla ka iseenda kahtluste ja hirmudega. Kõike selleks, et teiste omasugustega laval kohtuda, koos luua ja nautida ning siis taaskord oma teed minna.

""Soledadi" idee sündis küll üksildusest, aga see, mis lõpuks valmis sai, on sündinud tihedas koostöös muusikute ja lavastuse meeskonnaga," jagas koreograaf ja tantsija Ingrid Mugu.

Laval on muusikud Hispaaniast, Kanadast ja Eestist ning koos eesti flamenkotantsijaga liigutakse läbi üksilduse erinevate etappide ja meeleolude. "Võimalus teha koostööd Hispaania taustaga muusikutega on väga arendav ja rikastav kogemus," märkis muusik Aneta Varts.

Lauljana üles astuv Indira Aparici Alcazar lisas, et on artistina projekti jooksul väga palju kasvanud. "Ma ei ole kunagi varem laulnud flamenkot elektrikitarri saatel," tõi Alcazar välja.

Lavastaja, koreograaf ja esitaja Ingrid Mugu, dramaturgiline konsultant Heili Lindepuu (ILIEH teater), muusikaline kujundus Tjebbe Broek, Dennis Duffin, Indira Aparici Alcazar, muusikud Dennis Duffin (flamenko- ja elektrikitarr), Indira Aparici Alcazar (vokaal), Aneta Varts (löökpillid), kunstnik Nele Sooväli, valguskujundus Chris Kirsimäe, graafiline disain, fotod ja videod Kadi Aare.