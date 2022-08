Galerii: Kai Kaljo avas isikunäituse "Hunnik räpaseid kaltse"

"Veebruaris 2022 tekitasin oma arvutisse kausta "Plahvatused ja vulkaanid". Tegelikult oli see olemas juba aasta varem, kui sinna esimese pildi lisasin. Paari nädala pärast hakati kõrvaltoas äkki inimesi tapma. Jõudis kohale, et tegelikult on kogu aeg olnud sõda, rahu on ainult vaheaeg sõdade vahel. Elul on sellised reeglid. Sina ei tea sellest midagi," kirjeldas Kaljo.

Esimesed pildid tegi Kaljo aprillis, kuigi ta tõdes, et esialgu tundus see võimatuna. Kunstnikule, kes töötas kunagi kohtumeditsiini laboratooriumis, meenusid sealt saadud teadmised ning ta rakendas neid ka oma loomingus. Näiteks kujutab kunstnik kaht lille. "Esimene on nagu söestunud laip, mille sees, kõige suuremas veresoones on veel säilinud veidi verd. Teine lill on akna poole seljaga, kui akna taga plahvatab aatomipomm," tutvustas ta.

"Pildid, mida ma ei teinud, aga mis olid kogu selle aja minu sees, minu ümber: koer sööb inimest. Inimene sööb koera. Inimkehade tükid, kilekottidesse pakitud laibad, haudadega kaetud lagendikud, ainus, mis sinust järele jääb, on hunnik räpaseid kaltse," lisas ta.

Kai Kaljo lõpetas Eesti Kunstiakadeemia maali erialal 1990. aastal. Tema diplomitööks olid freskod Abja-Paluoja kultuurimajale. Näitustel esineb kunstnik alates 1985. aastast ning alates 1997. aastast on tegutsenud rahvusvahelisel areenil peamiselt videokunstnikuna. Ta on viibinud kunstiresidentuurides USA-s, Kanadas, Islandil, Itaalias ja Soomes.

Näitus jääb avatuks 19. septembrini.