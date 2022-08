Konrad Mäe seni eksponeerimata teoste näituse kuraator: see on see koht, kus kuulen, otsustan ja lähen

Murre sõnas, et Konrad Mäe looming on suuremat tähelepanu pälvinud eelkõige viimastel aastakümnetel ning samuti on temast tänaseks Eesti esinduskunstnik saanud.

Mägi, kelle tööd on reisinud erinevates riikides üle terve maailma, lõi oma elu ajal hulga töid, mis esinesid ka tema elu ajal näitustel, kuid hiljem kadusid kunstiareenilt – neid ei ole muuseumites ega teadaolevates erakogudes. Selleks, et kadunud maalid üles leida, algatati üleskutse, kus paluti inimestel, kes omavad või teavad mõne seni avalikkuse eest varjul olnud Konrad Mäe maali asukohta, sellest teada anda.

Murre sõnas, et seninägemata maalide otsimisel tegi suure töö ära Eero Epner, kes käis arhiivides, uuris kirjavahetusi ja kunstniku biograafilisi andmeid, et teada, kuhu tööd pärast omaaegseid näituseid sattuda võisid. Kuigi nii mõnigi maal leiti otsingute käigus üles, on endiselt töid, mis on kadunud.

Otsingute käigus võeti ette reisid kohtadesse, mida Mägi maalinud on. Murre tõdes, et kohad, mida Mägi maalis, on päriselt olemas olnud, kuid nende otsimisele kunstnik eriti palju aega ei kulutanud. "Mägi istus ning iga koht oli piisav motiiv. /--/ Suure kunstniku oskus ongi leida köitev kompositsioon," kirjeldas ta.

Lisaks sellele, et näitusele jõuab suurim Konrad Mäe teos, on esimest korda eksponeeritud ka tema väikseim teadaolev töö, mis on tehtud Saaremaalt leitud kivile. Kivile maalis Mägi Vilsandi motiivi ning teose kinkis ta oma raviarstile, kes teda Saaremaal ravis. "Selles perekonnas on säilinud maalid, mille Mägi oma raviarsti tänutäheks või natuuras maksmiseks kinkis," selgitas Murre.

Tööd, mis otsingute käigus välja tulid, on peamiselt pärit erinevate inimeste kodudest ning enamik neist aastakümneid isegi seina peal kohta vahetanud. Enne näitust tuli kõik teosed konserveerida ja tuua võimalikult palju tagasi seisukorda, kus nad algselt olid.

Murre tõdes, et suhtlus maalide omanikega oli küll erinev, kuid siiski väga positiivne. "Osad omanikud, kes on teosed ostnud, on rohkem teadlikud tööde näitustele andmisest ja liigutamisest, aga need inimesed, kelle jaoks need maalid on olnud alates nende sünnist kodus, võis ettepanek teos muuseumisse näitusele anda, teatud üllatusena tulla," kirjeldas ta.

Näitus Konrad Mäe seininägemata maalidest jääb avatuks 17. septembrini. "See on see koht, kus kuulen, otsustan ja lähen, sest muidu need teosed lähevad enne koju," märkis Murre.