"Ringvaade" tegi ringkäigu Konrad Mäe seninägemata teoste näitusel

2016. aastal alustati uurimistööd, et leida Konrad Mäe seninägemata teoseid. Augustis avati Mikkeli muuseumis näitus, kus on väljas 18 otsingute käigus leitud tööd.

Otsingute käigus leiti teoseid nii Eestist, Kanadast, Rootsist ja mujalt maailmast. Näituse koordinaator Eero Epner sõnas, et leitud tööd aitavad lisada nüansse teadmistele, mis kunstiteadlastele Mäe kohta varasemalt teada olid.

Konrad Mäe maal "Saaremaa" on Epneri sõnul üle maailma reisinud. Sõja aja Eestist põgenedes pakiti maal kaasa, veeti paadi põhjas üles mere ning lõpuks jõudis see Kanadasse.

Näitusel on muuhulgas väljas kaks teost, millest üks on kivile maalitud, mille Mägi kinkis oma raviarstile. "See kivi ei ole kunstiajaloo kõige olulisem teos, aga see avab uue tahu. Nimelt see näitab kunstnikku veel spontaansema ja mängulisemana, kui me seni teadsime," nentis Epner.

Samuti on esimest korda avalikkuse ees väljas üks Mäe suuremaid maale, mis leiti tänu "Pealtnägija" saatele. "Inimesed ütlesid, et neil on selline maal juba pikemat aega. Nad leidsid selle 1970. aastate lõpus ühest laohoonest – see oli väga halvas seisukorras, aga nad hoolitsesid selle eest ja lasid korda teha. Seda, kuidas ta sinna laohoonesse sai, me ei tea, aga see kujutab üht Viljandi kirikuõpetajat 1915. aastal."

Näitus Konrad Mäe seninägemata maalidest on Mikkeli muuseumis avatud 18. septembrini.