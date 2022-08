Von Krahli teatrisaalis avatakse kineetiline heliinstallatsioon

Installatsiooniga "Portaal" loovad Renzo van Steenbergen ja Kristjan Pütsep teatrisaali areneva keskkonna, kus mitmed iseseisvad skulptuurid juhivad ruumis heli ja pildi vibratsiooni. Masinate tekitatud vibratsioonid moodustavad koos harmoonia ja disharmoonia, mis täidavad kogu ruumi. Teosega uurivad autorid inimeste seotust masinatega.

"Kaasaegses ühiskonnas laseme masinatel oma mugavusele nii lähedale jõuda, et neist saab peaaegu üks osa meist. Anname oma autole nime, meil on nutikas külmkapp ning tolmuimeja, mis teeb oma tööd ilma meieta. Kas me saame aga olla osa masinatest ning kas me inimestena peaksime olema kindlas meeleseisundis, et saaksime lasta end masinaga sünkrooniseerida või juhtub see alateadlikult?"

Näitus on avatud 7. septembrini.