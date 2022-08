Tartu linnaraamatukogus avati näitus eesti ja kreeka kultuuripärandist Kaukaasias

Retrospektiivne ülevaade võtab kokku raamatu "Eestlased Musta mere rannikul" autori Marika Mikkori 40-aastase töö. Väljapanek annab ülevaate Kaukaasia eestlaste ja kreeklaste temaatikast nii Marika Mikkori kui ka Georgios Grigoriadise ekspeditsioonide, näituste ja publikatsioonide põhjal.

Näitusele on välja pandud on 1990. aastate näituste plakateid, fotosid ja artikleid. 20. sajandi alguses käisid Kaukaasias tervist parandamas ja inspiratsiooni ammutamas Eduard Vilde ja Anton Hansen Tammsaare ning näitusel on kasutatud ka klassikute tsitaate. Samuti saab lugeda Kaukaasia eestlaste luuletusi esivanemate ja uue kodumaa kohta. Vaatamiseks on väljas näituse kaasautori, Suhhumist pärit Georgios Grigoriadise fotomaterjaliga illustreeritud artiklid Suhhumi kreeklaste ajaloost.

Väljapanekut tutvustav üritus toimub 24. augustil kell 17. Näitus jääb avatuks 17. septembrini.