Kai kunstikeskuses avatakse Merike Estna näitus "Muld ei hoia meie armastust"

Näitus on kunstniku omamoodi mini-retrospektiiv, kus on eksponeeritud nii uued kui ka varem Eestis esitlemata tööd. Viimaste seas on näiteks 2019. aastal spetsiaalselt Moderna Museet Malmö näituse jaoks valminud suuremõõtmeline maal "Ohustatud aegade ookean" ja 2021. aastal Londonis Bosse & Baum galeriis eksponeeritud käsitsi kootud vaip "The House of the Tragic Poet".

Kai kunstikeskuses on kunstnik loonud totaalse keskkonna, mille elemendid lisaks maalidele on tekstiilist, mesilasvahast, puidust, klaasist ja keraamikast. Samuti on teostes eksperimenteeritud põletusega tekstiilil ja puidul ning pintsli ja lõuendi kõrval on kunstniku töövahenditeks olnud nii tätoveerimismasin kui ka tikkimisnõel.