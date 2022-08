Esna galeriis avatakse Henrik Hürdeni näitus "Vaim ei anna rahu"

Hürden kirjeldab oma loomingut kui teatraalset ja lavastatut. "Mulle meeldib mängida oma kompositsioonides objektidega ja taustadega, et kujutatu tunduks samaaegselt nii realistlik kui ka ebamaine."

Hürdeni sõnul armastab ta liikuda mööda maastikke ning ehkki ta eelistab rännakuid sügavamas ja metsikumas looduses, on ka linnamaastikes kulgemine rikastav.

"Nii lühemad ja spontaansema kui ka pikemad matkad on vajalikud selleks, et lasta visuaalsel infol mind inspireerida. Lülitades müra oma peas välja, hakkavad objektid ja detailid üksteisega suhtlema, segunema ja mängima," selgitas ta.

Oma rännakutel kannab Hürden kaasas kaamerat, mis aitab tekkinud ideid talletada. Siiski on enamus fotodest tema jaoks eeskätt ettevalmistav materjal maalimiseks, mis aitab värvilahenduse ja kompositsiooni valimisel. Maalimisel kasutab kunstnik akrüülvärve, kollaaži ja erinevaid pritsimistehnikaid.

Maalimise kõrval on Hürdeni teiseks kireks jalgrataste ehitamine ja disainimine. "See on minu jaoks "kunst ratastel". Jalgratas on üks inimkonna õnnestunumaid ja geniaalsemaid leiutisi ja miks mitte kasutada seda vundamendina oma loometöös."

Näitus "Vaim ei anna rahu" jääb avatuks 30. septembrini.