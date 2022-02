Galerii. Esna galeriis avati Ksenia Shinkovskaja näitus "Teelised"

Ksenia Shinkovskaja on sündinud Moskvas ja seal riikliku ülikooli lõpetanud kunstnik, tegutsenud arhitekti ja disainerina. Kümme aastat tagasi kolis ta Lätti ja on ka sealse kunstnike liidu liige. Esna galerii esitleb Shinkovaksaja ainulaadseid ja põhjamaiselt mõjuvaid viltskulptuure.

"Siin on hetkel kaks sarja. Üks on "Palverändurid" ja teisel pool on "Ei ja Jaa", need kaks skulptuuri. See sari on sündinud pandeemia ajal ehk siis 2019-2020, sellel ajal, kui kõik oli suletud," rääkis kuraator Lilian Bristol näitusest ja lisas, et sel perioodil saatsid Shinkovskaja tuttavad kunstnikule puutükke.

"Tema on siis kõikidele nendele puutükkidele teinud kehad külge. Et siis selline mõte, selline ühendav näitus, kus on palverändurid, kes on siis teel kuskile poole ja see on mitmel pool maailmas juba rännanud ja rändab siit edasi. Siit ta läheb edasi Peterburgi."

Esna galerist Martin Bristol lisas, et näitust üles pannes tekkisid neil ka töödele nimed. "Tekkisid mingid assotsiatsioonid," ütles ta ja selgitas, et märkasid tööde seas nii enda kadunud koera kui ka papagoid. "Me leidsime siit igasuguseid huvitavaid elukaid, kes said kohe nime. Nii et see on selline põnev mõttelennu projekt.

Näitus jääb Esna galeriis avatuks 6. märtsini.