Esna Galerii toob vaatajateni Leho Rubise näituse teadvuse ajatutest seisunditest

Kunstniku sõnul on näituse keskseks, kuid esmapilgul peidetud teemaks, mitmete mineviku traditsiooniliste kultuuride figuratiivse kunsti objekt ehk inimese teadvus. Leho Rubise maalidel kujutatud, mööduvate emotsioonideta ja liikumatult seisvad figuurid jätkavad muuhulgas India budistliku kunsti võtet taandada väline dünaamika miinimumini. See omakorda aitab süveneda inimese teadvuseseisunditesse.

Olgugi et Leho Rubis tegeleb figuuriga ei püüa ta luua kirjeldavaid teoseid.

"Pigem vastupidi, mu maalid ei jutusta lugusid. Mind on huvitanud keskendunud meeleseisund ja selguse poole liikumine, samuti see, kuidas sellist teadvusseisundit kujutada. Teatavasti ei saa ju teadvust kuidagi pildistada, olgugi et me teame, et ta on olemas," selgitas Rubis.

"Otsin ilmselt seda sügava keskendumise seisundit, kus toimub kokkupuude olemasoleva vahetu tajumise ja ajatu olemisega. See on transformatsiooni küsimus. Maali värvi- ja kujundikeel võiks ideaalis seda seisundit ja kogemust omakorda toetada. Üks võimalus taolist meeleseisundit kirjeldada oleks läbi India klassikalise muusika. Selle vanim vorm dhrupad on mind kaua lummanud. Dhrupad muusikat kuulates tekkiv meeleseisund on paradoksaalselt nii avar ja lõdvestunud kui ka intensiivne ja keskendunud. Mulle tundub, et taolist tüüpi meeleseisundi tajumine on üks viis enda tuuma poole liikumiseks."

Kõrvuti Leho Rubise maalidega on näitusel ka teadvuse ja taju väljade piire kompav video- ja heliinstallatsioon "Varjatud väljad", mis valmis koostöös Liis Lepiku ja Kaido Kirikmäega.

Näitus avatakse laupäeval, 29. mail ja see jääb avatuks 27. juunini.