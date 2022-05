Martin Bristol Esna galeriist: see on, et inspireerida end ja oma lapsi

Oma kolmandat tegutsemisaastat tähistanud Esna galerii on kahe kunstniku, Martini ja Lilian Bristoli poolt missioonitundest just kodukandis asutatud. Bristolid rääkisid kultuurisaates "OP" oma galeriist lähemalt.

Kunstnik Martin Bristol, kes koos oma abikaasa Lilian Bristoliga galerii asutas, ütles, et Esna on nende kodu. "Oleme siin olnud nii kaua, kolisime vist aastal 2006. Tegimegi seetõttu just siia galerii, aga oli selge, et ei hakka ainult enda töid näitama. See on selleks, et inspireerida iseennast ja oma lapsi."

Galeristid valivad näituseid kunstnike järgi. "Need kunstnikud on meie jaoks sellised, kes on võtnud vaeva minna asjadesse süvitsi ja pühenduda mingile teemale sellisel viisil, et nende oskus on küündimatul tasemel."

Kunstnik Lilian Bristol, kes tegeleb kuldtikanditega, sõnas, et selle kunstivormiga tegeledes on kõige olulisem olla kannatlik. "Väiksena ma selline ei olnud, olin väga kärsitu. Aga see töö muudab inimest kõvasti. See võtab kaua aega, aga see on miski, mida saab lapselastele pühendada. Ja seda tööd ei saa väsinud peaga teha, sest tikkides ei saa eksida."

Üks huvitavamaid tikkimistöid, mida Lilian Bristol on teinud, on Tartu ülikooli taasavamise koopia, mille puhul Bristoli ülesandeks oli tikkida uhked kaaned.

Esna galerii on avatud pühapäeviti.