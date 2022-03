Eesti Tekstiilikunstnike Liit jagas aastapreemiaid

Tunnustusi jagati kolmes kategoorias – aasta tekstiilikunstnik, aasta noor tekstiilikunstnik ja aasta tegu. Aastapreemiate laureaatide loomingu väljapanek toimub aasta lõpus Tartus galeriis Pallas korraldataval liidu aastanäitusel.

Aasta tekstiilikunstniku nominentideks esitati Krista Leesi, Aet Ollisaar, Marilyn Piirsalu, Tiina Puhkan ja Maryliis Teinfeldt-Grins. Aasta tekstiilikunstnik on Krista Leesi jätkuvalt kõrgvormis teostatud teravmeelse ja tõlgendusterohke isikunäituse eest Tartu Kunstimuuseumis.

Varem on Krista Leesi pälvinud tunnustuse aasta tekstiilikunstnik 2001, 2014 ja 2019 aasta loominguliste saavutuste eest. Näitus "Verbarium" oli Tartu Kunstimuuseumis avatud 12.06–3.10.2021.

Aasta noore tekstiilikunstniku preemiale kandideerisid Lisette Laanoja, Ingrid Helena Pajo, Laivi Suurväli, Anett Niine/Liisi Tamm, Liisi Tamm. Aasta noor tekstiilikunstnik on Ingrid Helena Pajo veenva tervikliku ja lõpuni läbitunnetatud uurimuse eest " Labased tunnetused. Kangakudumine kui naasmine materjali" (EKA, juhendaja Eik Hermann).

Ingrid Helena Pajo on 2021. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi kaitsnud kunstnik, kes peab oluliseks tekstiilmaterjalide taktiilsust ja uurib oma loomingus kangakudumise võimalusi. Žürii tõstis esile analüütilist lähenemist tekstiilile ja selle valmimise protsessile, mis on eriala kontekstis uudne lähenemine.

Tunnustuse aasta tegu 2021 nominentideks esitati rahvaalgatus Anu Raua keskuse sõbrad (ellukutsuja Indrek Kaing), Esna galerii tegevus Ehalill Halliste näituse ja kaasnevate sündmuste korraldamisel (Lilian ja Martin Bristol) ja näitus "Genius Loci II. Legend 1781" (kuraatorid Maret Kukkur ja Kalli Sein).

Tunnustuse aasta tekstiilitegu 2021 pälvis Hiiumaal Reigi pastoraadis toimunud näitus "Genius Loci II. Legend 1781", kuraatorid Maret Kukkur ja Kalli Sein. Aasta teo valikul toodi välja, et Genius Loci II on hingestatud ja põhjalikult läbitöötatud näitus. Kuraatorid on loonud ideeliselt ja ruumiliselt mõtestatud sündmuse, mis kaasab loo jutustamisel tekstiilikunstnike töid. Väljavõte näituse kuraatortekstist: "Tekstiilikunst on selle aasta näitusel kui metafüüsiline peegeldus omaaegsest kuulsast hiiurootslaste kangakudumiskunstist, kuid kaasaegses lõimes".

Žürii koosseisu kuulusid Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor ja disainikogu kuraator Kai Lobjakas (žürii esinaine), aasta tekstiilikunstnik 2020 Ülle Saatmäe, aasta noor tekstiilikunstnik 2020 Karl Artur Korsar, sisearhitekt Andres Labi, Eesti Kunstnike Liidu asepresident Vano Allsalu, kunstiteadlane Heie Treier ning kunstnik Urmas Lüüs. ETeKL on aastapreemiaid välja andnud alates 1996. aastast, täpsem ülevaade preemiate kohta on leitav liidu kodulehel: https://www.tekstiilikunst.ee/tekstiilipreemiad

2022. aastal korraldas žürii tööd juhatuse liige Ainikki Eiskop.