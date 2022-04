Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati Piret Hirve ja Eve Marguse ühisnäitus

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi galeriis avati Piret Hirve ja Eve Marguse näitust "Triiv", kus ehtekunstnikelt oodatavate miniatuursete vormide asemel on kasutusel hoopis suuremad mastaabid. Näituse kuraator on Villu Plink.

Seekordsel näitusel tegelevad Hirv ja Margus tõmbuvate-tõukuvate inimsuhetega, kompavad maailma taluvuspiiri, otsivad tasakaalu. "See, milline vaatenurk või raskuspunkt suurest pildist vaatajani jõuab, ei oska ette ennustada, sest osakesed, fragmendid triivivad oma kohale, kui aeg on selleks küps," ütles Eve Margus.

Näituse idee ei tekkinud kunstnikel tühjale kohale. Iga vormunud mõte ja kogemus on mõjutanud järgmist. "Seda näitust alustades oli eelnevalt teada, et tuleb esitada puhast olemust, printsiipi, mitte funktsionaalset viimistletud eset," sõnas Piret Hirv. "Eksponeerime toorest jõudu, vahetut mõju, mida ei ole veel millekski vormistatud, aga milles on mõtteainet ja materjali edasi töötamiseks."

"Kaks inimest ei mõtle täpselt ühtemoodi, alati jääb vahe vahele. Mingi sarnane tunnetus sellest, mis võiks toimuda kahe jõu või füüsilise objekti vahel, ning kui tugev, püsiv, juhuslik või milline on selle mõju, on mõtteid põrgatades selleni viinud, mis ruumis nüüd nähtavaks saab," selgitas näituse kuraator ja kujundaja Villu Plink. "Seda võib võtta kui rännakut maastikku, silmapiiri poole. Ainult et seda maastikku, mis koosneb selgelt kahest poolusest, hoiavad koos väikesed elemendid, fragmendid."

Näitus jääb avatuks 29. maini.